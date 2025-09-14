- Home
- Bigg Boss Telugu 9 Day 7 Live: బిగ్ బాస్ 9 ఫస్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్.. ఎలిమినేట్ అయ్యిందెవరు?
సారాంశం
Bigg Boss Telugu Season 9 Day 7 Live Updates: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 రసవత్తరంగా సాగుతుంది. హౌస్ లో ఎవరూ ఊహించని పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. వీకెండ్ లో కింగ్ నాగార్జున రావడంతో షోలో పుల్ జోష్ వచ్చింది.ఒక్కొక్కరి బాక్స్ బద్దలు కొట్టేశారు. అతిగా చేసిన కంటెస్టెంట్లకు క్లాస్ పీకారు. సెట్ చేయాల్సివారిని సెట్ చేశారు. అయితే.. ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యిందెవరు? సెలబ్రెటీల్లో ఓనర్స్ అయ్యే లక్కీ ఛాన్స్ ఎవరు? కొట్టేశారు? అనే ఆసక్తిగా మారింది.