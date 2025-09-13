- Home
Bigg Boss Telugu 9 Day 6 Live ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనుకుంటే కెప్టెన్ అయ్యి కూర్చుంది, కంటెస్టెంట్స్ కు ఊహించని షాక్
సారాంశం
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 హౌస్ లో ఊహించని పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. కంటెస్టెంట్స్ అందరిలో సంజన డిఫరెంట్ గా అనిపించడం, ఆమె వల్ల హౌస్ లో గొడవలు జరగడంతో, ఫస్ట్ వీక్ పక్కాగా సంజన ఎలిమినేట్ అవుతుంది అని అంతా అనుకున్నారు. అంతే కాదు హౌస్ లో గ్రూప్ లు గా విడిపోయి, ఈ విషయంపై చర్చించుకున్నారు కూడా. కాని అనూహ్యంగా అందరికి షాక్ ఇస్తూ.. సంజన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఫస్ట్ కెప్టెన్ అయ్యింది. దాంతో ఈ వీక్ హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేది ఎవరు అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.