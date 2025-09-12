LIVE NOW
Bigg Boss Telugu 9 Day 5 Live ఓటింగ్ టాప్ లో ఊహించని కంటెస్టెంట్, ఇది ఎలా సాధ్యం
సారాంశం
Bigg Boss Telugu season 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఈసారి సామాన్యులు వర్సెస్ సెలబ్రిటీలతో రణరంగంగా మారింది. బిగ్ బాస్ ఇల్లు. చూస్తూనే వారం రోజులు గడిచిపోయాయి. ఈక్రమంలో ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ ఎవరు అన్న విషయంలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఓటింగ్ విషయంలో అనూహ్యంగా, ఎవరు అనుకోని విధంగా సుమన్ శెట్టి ముందున్నట్టు తెలుస్తోంది. హౌస్ లో పెద్దగా యాక్టీవ్ గా లేకపోయినా.. సుమన్ శెట్టికి భారీగా ఓటింగ్ జరిగినట్టు సమాాచారం.