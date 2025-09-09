బిగ్ బాస్ అంటేనే గొడవలు, లవ్ ట్రాక్లు. వాటినే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఆసక్తిగా చూస్తారు. ఈ సీజన్లో కూడా ఓ లవ్ ట్రాక్ షురూ కాబోతుందంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. హౌస్ లో రీతూ చౌదరి లవ్ ట్రాక్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నాగార్జున హోస్ట్ గా చేస్తున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 రసవత్తరంగా మొదలయింది. హౌస్ లో ప్రారంభంలోనే ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మంగళవారం రోజు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బిగ్ బాస్ అంటేనే గొడవలు, లవ్ ట్రాక్లు. వాటినే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఆసక్తిగా చూస్తారు. ఈ సీజన్లో కూడా ఓ లవ్ ట్రాక్ షురూ కాబోతుందంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. హౌస్ లో రీతూ చౌదరి లవ్ ట్రాక్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.