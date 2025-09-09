09:18 AM (IST) Sep 09

Bigg Boss Telugu 9 బిగ్ బాస్ హౌస్ లో లవ్ ట్రాక్

బిగ్ బాస్ అంటేనే గొడ‌వ‌లు, ల‌వ్ ట్రాక్‌లు. వాటినే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఆసక్తిగా చూస్తారు. ఈ సీజన్‌లో కూడా ఓ లవ్ ట్రాక్ షురూ కాబోతుందంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. హౌస్ లో రీతూ చౌదరి లవ్ ట్రాక్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

 

