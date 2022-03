TATA IPL Live updates: నిరీక్షణకు తెర.. మెగా సీజన్ ఆరంభం.. తొలి పోరులో టాస్ కేకేఆర్ దే.. చెన్నై బ్యాటింగ్..

ఐపీఎల్-2022 సీజన్ లో టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్ సారథి శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

తుది జట్లు

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ : రుతురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వే, రాబిన్ ఉతప్ప, శివమ్ దూబే, అంబటి రాయుడు, రవీంద్ర జడేజా (కెప్టెన్‌), ఎంస్‌ ధోని, డ్వేన్ బ్రావో, మిచెల్ సాంట్నర్, ఆడమ్‌ మిల్నే, తుషార్‌దేశ్‌ పాండే

కోల్కతా నైట్‌రైడర్స్: వెంకటేష్ అయ్యర్, అజింక్యా రహానే, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్‌), నితీష్ రాణా, సామ్ బిల్లింగ్స్, ఆండ్రీ రస్సెల్, సునీల్ నరైన్, శివమ్ మావి, షెల్డన్‌ జాక్సన్‌, ఉమేష్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

A look at the Playing XI for #CSKvKKR



Live - https://t.co/vZASxrcgGv #TATAIPL https://t.co/1EkEyJH2xY pic.twitter.com/W598QxvXw0