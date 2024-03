Chanakya: చాణక్యుడి ఇమేజ్ సృష్టించిన శాస్త్రవేత్తలు.. ధోనీ కనిపిస్తున్నాడే?!

కొందరు శాస్త్రవేత్తలు కలిసి భారత తాత్వికుడు చాణక్యుడి ఇమేజ్‌ను సృష్టించారు. తీరా చూస్తే ఆ బొమ్మ ఎంఎస్ ధోనీ తరహాలో ఉన్నది. దీంతో ఆ ఫొటోలపై నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

చాణక్యుడు ప్రాచీన భారత చరిత్రలో ప్రముఖమైన బోధకుడు, రచయిత, వ్యూహకర్త, తాత్వికుడు, ఆర్థిక వేత్త, న్యాయ కోవిదుడిగా పేరుగడించాడు. రాజు చంద్రగుప్త మౌర్యకు రాజకీయ సలహాదారుగా పని చేసినట్టు చరిత్ర చెబుతున్నది. ఆయన రాసిన అర్థ శాస్త్ర ఇప్పటికీ ఫేమస్. అది క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దంలో రాసినట్టు చెబుతారు.

Scientists at Magadha DS University have reconstructed this 3D model of how Chanakya, the author of Arthashastra might have looked. pic.twitter.com/M443FytXCu