IPL Schedule 2024: అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా (బీసీసీఐ) ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. 17వ ఎడిషన్ ఐపీఎల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ షెడ్యూల్‌ను ఇంతకు ముందే విడుదల చేసింది. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం, సరిగ్గా నెల రోజులకు ఫస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. మార్చి 22వ తేదీన ఫస్ట్ మ్యాచ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుల మధ్య జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో జరుగుతుంది. దీంతో ఫస్ట్ మ్యాచ్‌ సీఎస్‌కే సొంత గడ్డ మీద ఆర్సీబీతో తలపడనుంది. గత ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ పై సీఎస్‌కే విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తం 21 మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్.. 22 మార్చి మొదలు ఏప్రిల్ 7వ తేదీ వరకు షెడ్యూల్‌ను బీసీసీఐ విడుదల చేసింది.

IPL 2024 schedule for the first 21 matches. #IPLOnStar. pic.twitter.com/hNlgoSzae7