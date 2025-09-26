ఇండియా vs శ్రీలంక మధ్య ఆసియా కప్లో 18వ మ్యాచ్, సూపర్ 4లో చివరి మ్యాచ్ జరుగుతుంది. భారత్ ఇప్పటికే ఆసియా కప్ ఫైనల్కు చేరుకుంది, అక్కడ పాకిస్థాన్తో తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో, భారత జట్టు తమ విజయ పరంపరను కొనసాగించాలని చూస్తుంది. మరోవైపు, లీగ్ మ్యాచ్లలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చిన శ్రీలంక జట్టు సూపర్ 4లో అంతగా రాణించలేకపోయింది, దాని కారణంగా అది టోర్నమెంట్ నుండి అవుట్ అయింది. ఈరోజు చివరి మ్యాచ్ గెలిచి తమ ప్రయాణాన్ని మెరుగ్గా ముగించాలని అనుకుంటున్నారు.
ఇరు జట్ల రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి?
భారత జట్టు ఇప్పటివరకు వరుసగా విజయాలు సాధించి ఆసియా కప్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. భారత్, శ్రీలంక మధ్య ఇప్పటివరకు 31 టీ20 మ్యాచ్లు జరిగాయి, వీటిలో భారత్ 21 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, శ్రీలంక 9 మ్యాచ్లలో గెలిచింది. ఒక మ్యాచ్కు ఫలితం తేలలేదు.