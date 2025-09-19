08:13 PM (IST) Sep 19

India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025 : గిల్ అవుట్.. తొలి వికెట్ కోల్పోయిన భారత్

భారత జట్టు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. శుభ్ మన్ గిల్ 5 పరుగుల వద్ద అవుట్ అయ్యాడు. 

IND 6/1 (2) CRR: 3

 

07:50 PM (IST) Sep 19

India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025 : ఒమన్ కెప్టెన్ జతిందర్ సింగ్ ఏమన్నారంటే?

ఒమన్ కెప్టెన్ జతిందర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. "మేము కూడా మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలనుకున్నాం. ఇక్కడి నుంచి మేము ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని పొందుతాం. మా జట్టులో చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు. వారికి పెద్దగా అనుభవం లేదు. కానీ ఇలాంటి పెద్ద టోర్నమెంట్‌లో వచ్చి తమను తాము పరీక్షించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. భారత జట్టుతో కలిసి మైదానాన్ని పంచుకోవడం, వారి ఆలోచనా విధానాన్ని గమనించడం మాకు గొప్ప అవకాశం. మా జట్టులో రెండు మార్పులు చేశాం" అని అన్నారు.

07:48 PM (IST) Sep 19

India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025 : భారత జట్టులో అందుకే మార్పులు: సూర్యకుమార్ యాదవ్

భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ టాస్ తర్వాత మాట్లాడుతూ.. "మేము మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ టోర్నమెంట్‌లో మేము ఇప్పటివరకు మొదట బ్యాటింగ్ చేయలేదు, కాబట్టి మా బ్యాటింగ్ డెప్త్‌ను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. సూపర్ 4 దశలోకి వెళ్లే ముందు ఆటగాళ్లకు కొంత ఆట సమయం (game time) దొరకడం ముఖ్యం. మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లలో మేము అనుసరించిన మంచి అంశాలను కొనసాగించాలనుకుంటున్నాం. పిచ్ బాగా కనిపిస్తోంది, మా ఓపెనర్లు దానిని మరింత అంచనా వేస్తారు. జట్టులో రెండు మార్పులు చేశాం. హర్షిత్ జట్టులోకి వచ్చాడు, మరొక ఆటగాడు కూడా వచ్చాడు. నేను రోహిత్ లా అయిపోయాను (నవ్వుతూ)."

 

07:39 PM (IST) Sep 19

India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025 : ఒమన్ తో ఆడుతున్న భారత జట్టు ఇదే

టీమిండియా ప్లేయింగ్ 11 

  1. అభిషేక్ శర్మ
  2. శుభ్‌మన్ గిల్
  3. సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్)
  4. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)
  5. తిలక్ వర్మ
  6. శివమ్ దూబే
  7. హార్దిక్ పాండ్యా
  8. అక్షర్ పటేల్
  9. హర్షిత్ రాణా
  10. అర్ష్‌దీప్ సింగ్
  11. కుల్దీప్ యాదవ్
07:37 PM (IST) Sep 19

India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025 : టాస్ గెలిచిన భారత్

భారత్ టాస్ గెలిచింది. భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

07:32 PM (IST) Sep 19

India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025 : ఇండియా హ్యాట్రిక్ విజయాలు అందుకుంటుందా?

ఆసియా కప్ 2025లో భాగంగా భారత్‌ తన చివరి గ్రూప్‌ మ్యాచ్‌లో ఒమన్‌తో తలపడుతోంది. అబుదాబి షేక్ జాయెద్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ పోరులో, ఒమన్ విజయం సాధించి గౌరవప్రదంగా టోర్నీకి వీడ్కోలు పలకాలని చూస్తుండగా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలో టీం ఇండియా హ్యాట్రిక్ విజయాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 

ఇప్పటికే రెండు విజయాలతో నాలుగు పాయింట్లు సాధించిన భారత్, పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. యూఏఈ, పాకిస్థాన్‌పై గెలిచి సూపర్‌ ఫోర్‌కు అర్హత సాధించిన భారత్, ఈ మ్యాచ్‌లో కీలక ఆటగాళ్లకు విశ్రాంతి ఇవ్వవచ్చని అంచనా. మరోవైపు, వరుస పరాజయాలతో వెనుకబడ్డ ఒమన్, చివరి మ్యాచ్‌లో గెలిచి తన ప్రదర్శనను మెరుగుపరుచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది.