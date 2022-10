IND vs PAK: టాస్ గెలిచిన టీమిండియా.. బాబర్ ఆజమ్ డకౌట్..

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఇండియా - పాకిస్తాన్ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలోని భారత జట్టు టాస్ నెగ్గి తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. పాకిస్తాన్ బ్యాటింగ్ కు రానుంది.

India have won the toss and opted to field in Match 4 of the Super 12 stage 🏏



Who are you cheering for?#INDvPAK | 📝: https://t.co/H9EE5QNfGD pic.twitter.com/sMJ2f2sZAx