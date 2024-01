ప్యాట్ కమిన్స్, దీప్తి శర్మలకు 'ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్' అవార్డులు

ICC Player of the Month for December 2023: భార‌త మ‌హిళా క్రికెట్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ దీప్తిశ‌ర్మ ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ ఆవార్డును గెలుచుకున్నారు. అలాగే, పురుషుల క్రికెట్ లో డిసెంబర్ నెల‌కు గానూ ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్ ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డును అందుకున్నాడు.