Under 19 World Cup: అండర్-19 ప్రపంచ కప్‌లో ఆస్ట్రేలియా- పాకిస్థాన్‌ల మధ్య రెండో సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్ (AUS vs PAK U19 WC 2024) ఉత్కంఠభరితంగా జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు 1 వికెట్ తేడాతో పాకిస్థాన్‌పై విజయం సాధించింది. ఇలా ఫైనల్‌లోకి అడుగుపెట్టిన ఆస్ట్రేలియా ఆదివారం జరగబోయే తుది మ్యాచ్‌లో భారత్‌ను (IND vs AUS) ఢీ కొట్టనుంది.