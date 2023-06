Upcoming IPO: ఈ వారం మార్కెట్లోకి వస్తున్న IPO లు ఇవే..డబ్బులు సంపాదించుకునే చాన్స్ మీరు ఓ లుక్కేయండి..

వచ్చే వారం మొత్తం నాలుగు IPOలు మార్కెట్ ను ముంచెత్తనున్నాయి. IPO ద్వారా డబ్బు సంపాదనకు ఇది మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. నిజానికి IPO ఇష్యూలో షేర్లు అలాట్ అయి, మంచి లాభంతో లిస్ట్ అయితే మాత్రం ఒక్క రోజులోనే బంపర్ లాభాలతో డబ్బు సంపాదించవచ్చు. ఎందుకంటే షేర్లు తరచుగా IPO సమయంలో జారీ చేసి రేటు కంటే ఎక్కువ ధరకు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో లిస్ట్ అవుతుంటాయి. సాధారణంగా కొత్త కంపెనీ ఐపీఓ లిస్టింగ్ సమయంలోనూ, ఆ తర్వాత కూడా లాభపడుతుందన్న ఆశ సాధారణంగా ఉంటుంది. వచ్చే వారం స్టాక్ మార్కెట్‌లో 4 IPO ఇష్యూలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ IPOల వివరాలను తెలుసుకుందాం.

మొత్తం నాలుగు కంపెనీల ఐపీవోలు రాబోతున్నాయి.

వచ్చే వారం IPO ఇష్యూలు ప్రారంభమయ్యే నాలుగు కంపెనీలు అన్ని SMEలు (చిన్న , మధ్య తరహా సంస్థలు). ఈ నాలుగు కంపెనీల ఐపీఓల విలువ మొత్తం రూ.164 కోట్లు.

ఈ కంపెనీల రాబోయే IPOలు: Urban Enviro Waste Management, Bizotic Commercial Ltd, Cosmic CRF Ltd, Cell Point India Ltd.

Urban Enviro Waste Management

వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ పరిష్కారాలను అందించే అర్బన్ ఎన్విరో IPO జూన్ 12న ప్రారంభమై జూన్ 14న ముగుస్తుంది. IPOలో షేర్ల ధర ఒక్కో షేరుకు రూ.100గా ఉంటుంది. దీని IPO పరిమాణం 11.42 కోట్లు. IPO ఒక లాట్‌లో 1,200 షేర్లను కలిగి ఉంటుంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఒక్క లాట్‌కు మాత్రమే వేలం వేయడానికి అనుమతిస్తారు.

Bizotic Commercial Ltd

అర్బన్ యునైటెడ్ పేరుతో రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ వ్యాపారం చేస్తున్న Bijotic కమర్షియల్ IPO జూన్ 12న ప్రారంభమై జూన్ 15న ముగుస్తుంది. షేర్ల రేటు ఒక్కో షేరుకు రూ.175గా ఉంటుంది. దీని IPO పరిమాణం రూ. 42.21 కోట్లు. IPOలో ఒక్కో లాట్‌లో 800 షేర్లు ఉంటాయి.

Cosmic CRF Ltd

ఉత్పాదక కంపెనీలకు బొగ్గుతో కూడిన స్టెయిన్‌లెస్ విభాగాలను సరఫరా చేసే కాస్మిక్ CRF కంపెనీ IPO జూన్ 14న ప్రారంభమై జూన్ 16న ముగుస్తుంది. IPO పరిమాణం రూ. 314-330 ధరతో రూ. 60.13 కోట్లుగా ఉంటుంది. IPOలో ఒక లాట్‌లో 400 షేర్లు ఉంటాయి.

Cell Point India Ltd.

దీని IPO జూన్ 15 నుండి జూన్ 20 వరకు తెరవబడుతుంది. IPOలో షేర్ల రేటు ఒక్కో షేరుకు రూ. 100. దీని పరిమాణం రూ.50.34 కోట్లు. దీని IPO ఒక లాట్‌లో 1,200 షేర్లను కలిగి ఉంటుంది. సెల్ పాయింట్ కాకుండా, రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు Cosmic CRF, Bizotic Commercial కంపెనీల IPOలలో ఒక లాట్ కోసం మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోగలరు.