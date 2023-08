స్వల్ప లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు, డాలర్ కు ప్రతిగా లాభడిన రూపాయి విలువ...

నేడు స్టాక్ మార్కెట్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది. నిన్న ఫ్లాటుగా ముగిసినటువంటి నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ సూచీలు నేడు గ్రీన్ లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆగస్టు 23న మార్కెట్ పాజిటివ్ గా ప్రారంభమైంది. నిఫ్టీ 19400 పాయింట్ల పైన ప్రారంభమైంది. సెన్సెక్స్ 6.32 పాయింట్లు లాభంతో 65,226.35 స్థాయి వద్ద ప్రారంభం అయ్యింది. నిఫ్టీ 12.35 పాయింట్లు లాభంతో 19,408.80 పాయింట్లు వద్ద ప్రారంభం అయింది. కాగా ప్రస్తుతం మార్కెట్ సెన్సెక్స్ 65,293 పాయింట్ల వద్ద 73.28 పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది.

ప్రపంచ మార్కెట్ నుండి మిశ్రమ సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఆసియా మార్కెట్లలో మిక్స్‌డ్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. నాస్‌డాక్ సూచీ సైతం US మార్కెట్‌లో కోలుకుంది, అయితే డౌ,S&P 500 క్షీణతతో ముగిసింది. ఇక్కడ 10 సంవత్సరాల US బాండ్ యీల్డ్ 4.32 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉంది. S&P గ్లోబల్ US బ్యాంకుల రేటింగ్‌లను కూడా తగ్గించింది. అంతకుముందు ఫిచ్, మూడీస్ US బ్యాంకుల రేటింగ్‌ను తగ్గించాయి. అధిక వడ్డీ రేట్లు, పెరుగుతున్న రుణాలపై ఆందోళన పెరిగింది.అయితే ఈ రోజు అమెరికన్ మార్కెట్ల స్లైడింగ్ ప్రభావం చూడవచ్చు. మరోవైపు నేడు టీవీఎస్ సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ లిస్టింగ్ రోజు, కంపెనీ లిస్టింగ్‌పై మార్కెట్ కన్ను వేసి ఉంటుంది.

స్వల్పంగా బలపడిన రూపాయి..

Rupee vs Dollar: ఇంటర్‌బ్యాంక్ ఫారెక్స్ మార్కెట్‌లో బుధవారం ప్రారంభ ట్రేడింగ్‌లో రూపాయి ఏడు పైసల లాభంతో ట్రేడవుతోంది. ఈ వారం బ్రిక్స్ సదస్సు, యుఎస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ చీఫ్ జెరోమ్ పావెల్ ప్రసంగానికి ముందు పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా ఉన్నారని ఫారెక్స్ వ్యాపారులు తెలిపారు. ఇంటర్‌బ్యాంక్ ఫారెక్స్ మార్కెట్‌లో, రూపాయి 83.02 వద్ద ప్రారంభమైంది. డాలర్‌కు 82.92 వద్ద కోలుకుంది. గత ముగింపు ధరతో పోలిస్తే ఇది 7 పైసలు పెరిగింది. మంగళవారం రూపాయి 14 పైసలు లాభపడి డాలర్‌తో 82.99 వద్ద ముగిసింది.

ఇంతలో ఆరు ప్రధాన కరెన్సీల బాస్కెట్‌తో US డాలర్ స్థానాన్ని అంచనా వేసే డాలర్ ఇండెక్స్ 0.08 శాతం క్షీణించి 103.48కి చేరుకుంది. గ్లోబల్ ఆయిల్ బెంచ్‌మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్‌కు 0.17 శాతం పెరిగి 84.17 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.