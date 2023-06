ఆర్ధిక సంవత్సరం 22-23కి 30.58% వృద్ధిని నివేదించిన ముత్తూట్టు మినీ ఫైనాన్షియర్స్ ; FY24లో 130+ కొత్త శాఖలు..

కొచ్చి, జూన్ 13, 2023: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఎన్‌బిఎఫ్‌సిలలో ఒకటైన ముత్తూట్టు మినీ ఫైనాన్షియర్స్ 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది, ఇందులో కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధి, లాభాల మార్జిన్‌లు మరియు ఆస్తుల నాణ్యతతో సహా అన్ని కీలక ప్రమాణాలలో మెరుగైన ఆర్థిక పనితీరును నివేదించింది. ఆర్ధిక సంవత్సరం 22-23కి రెండంకెల ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వద్ద 30.58% బలమైన వృద్ధిని నివేదించిన దేశంలోని అతి కొద్ది NBFCలలో కంపెనీ ఒకటి. కంపెనీ FY 19-20 నుండి స్థిరమైన పెరుగుదలను నివేదించింది, అంటే గత నాలుగు సంవత్సరాలలో 135% వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

ముత్తూట్టు మినీ ఫైనాన్షియర్స్ INR 544.44 కోట్ల మొత్తం ఆదాయాన్ని సాధించింది, కంపెనీ యొక్క పన్నుల తర్వాత లాభం (PAT) కూడా 52% పెరిగింది, అయితే పన్నుల కు ముందు లాభం (PBT) INR 81.77 కోట్లుగా ఉంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో నివేదించబడిన INR 2,498.60 కోట్లతో పోలిస్తే FY22-23లో సంస్థ యొక్క ఏకీకృత ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) INR 3,262.78 కోట్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ ఆస్తి నాణ్యత 0.37% వద్ద నికర NPAతో పటిష్టంగా ఉంది - ఇది పరిశ్రమలో అత్యుత్తమమైనది.

ఈ ఆర్ధిక ఫలితాల పై ముత్తూట్టు మినీ ఫైనాన్షియర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ మాథ్యూ ముత్తూట్టు మాట్లాడుతూ, “మా తిరుగులేని విజన్ మరియు మిషన్‌కు అనుగుణంగా ముత్తూట్టు మినీ గత నాలుగు సంవత్సరాలలో 135% గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించడం పట్ల మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఈ కాలంలో, ముత్తూట్టు మినీ క్రెడిట్ రేటింగ్‌లు ప్రతి సంవత్సరం స్థిరంగా అప్‌గ్రేడ్ చేయబడుతున్నాయి, ఇది కంపెనీ వృద్ధి గుణాత్మకంగా కాకుండా పరిమాణాత్మకంగా ఉందని చూపిస్తుంది. ప్రధానంగా కంపెనీ వేసిన బలమైన పునాది కారణంగానే ఈ వృద్ధి సాధ్యమైంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడంలో ముత్తూట్టు మినీ విజయం సాధించడం మా టీమ్ అంకితభావం మరియు కస్టమర్-సెంట్రిసిటీపై మేము పెట్టిన దృష్టి కి నిదర్శనం. మరింత ముందుకు చూస్తే, కొత్త మార్కెట్ అవకాశాలను సంగ్రహించడం, మా ఆదాయ మార్గాలను వైవిధ్యపరచడం మరియు మా విలువైన కస్టమర్‌లకు అత్యుత్తమ ఆర్థిక సేవలను అందించడం కొనసాగించడం వంటి మా సామర్థ్యంపై మాకు నమ్మకం ఉంది. రాబోయే నెలల్లో, కంపెనీ యొక్క శక్తివంతమైన కార్యక్రమాల ద్వారా గణనీయమైన వృద్ధిని చూడగలమని మేము భావిస్తున్నాము" అని అన్నారు.

ముత్తూట్టు మినీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పి ఇ మథాయ్ మాట్లాడుతూ “ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఫలితాలు , గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేయాలనే మా ప్రణాళికలకు ఒక మంచి సూచన. FY23- 24 సమయంలో, మేము దేశవ్యాప్తంగా 130+ కొత్త శాఖలను ప్రారంభించి, 1,000+ బ్రాంచ్ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి ప్రణాళిక చేస్తున్నాము. మొత్తం AUMలో INR 5,000-కోట్లు సాధించాలనే మా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మేము ఒక్కో శాఖకు సగటున 5 కోట్ల INR AUMని సాధించాలని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాము. ఈ సంవత్సర కాలంలో , కంపెనీ తన వినియోగదారులకు తమ డిజిటల్ ఆఫరింగ్ గణనీయం గా పెంచటం తో పాటుగా 'MyMuthoottu యాప్ ఆవిష్కరించటం ద్వారా ఒక్క బటన్‌ నొక్కటం ద్వారా నేను లోన్‌లను సమర్ధవంతంగా నిర్వహించడంలో సౌకర్యవంతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది" అని అన్నారు.

గత ఏడాది కాలంలో, ముత్తూట్టు మినీ ఫైనాన్షియర్స్ 53 కొత్త శాఖలను ప్రారంభించడంతో పాటుగా 2 లక్షల మంది కొత్త కస్టమర్‌లను జోడించడం ద్వారా తన పరిధిని విస్తరించింది. తత్ఫలితంగా, కంపెనీ నెట్‌వర్క్ ఇప్పుడు మొత్తం 871 శాఖలతో విస్తృత స్థాయిలో విస్తరించింది. తద్వారా వివిధ ప్రాంతాల్లోని కస్టమర్‌లకు తమ ఆర్థిక సేవలకు మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది .

About Muthoottu Mini Financiers Ltd:

Muthoottu Mini Financiers Limited is a Non-Banking Financial Company (NBFC) founded by the visionary Mr M Mathew Muthoottu as the common man’s financier in 1921. The business set up by Mr M Mathew Muthoottu to fuel a common man’s

dream with finance at the right time has today grown into a large NBFC (Incorporated in 1998) with 850+ branches across India. The Company has stayed true to its vision while achieving multi-dimensional growth over the years. Easy access to Gold Loans form the core business of the company. The wide branch network established over the years in the states of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Pondicherry, Maharashtra, Goa, Delhi, Gujarat and Haryana, has made gold loans easily accessible to the common man. To make available a One-Stop experience to its customer, the Company also provides Wealth Management, Money Transfer (Domestic and International), Recharge & Bill Payments, Insurance, gold coins and jewelleries.

To know more please visit: https://www.muthoottumini.com/index.html.]