నేటి నుండి పెరగనున్న మందుల ధరలు.. అత్యవసరమైన వాటితో సహా 12% పెంపు..

నేడు అంటే 1 ఏప్రిల్ 2024 నుండి అవసరమైన మందులపై ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక ధరల పెంపును అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ ధరలు కూడా 12 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దింతో 1,000 ఫార్ములాలగల మందులు, 384 డ్రగ్స్ ధరలు పెరగనున్నాయి. జనవరి 2023 నుండి ఈ సంవత్సరం మధ్య 12.12 శాతానికి చేరుకున్న హోల్ సేల్ ప్రయిస్ ఇండెక్స్ (WPI) గణనీయంగా పెరగడం వల్ల ఈ పెంపు జరిగింది. అవసరమైన మందులు అని కూడా పిలువబడే ఈ ముఖ్యమైన మందులు వివిధ ప్రభుత్వ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఇంకా నేరుగా రిటైల్ వినియోగదారులకు విక్రయించబడతాయి.

డబ్ల్యుపిఐలో భారీ పెరుగుదల

కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మంత్రిత్వ శాఖలోని ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఆఫీస్ నుండి డేటా ప్రకారం నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ అధికారులు డబ్ల్యుపిఐలో గణనీయమైన పెరుగుదలను ధృవీకరించారు. దింతో వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా నిత్యావసర మందుల ధరలు 10 శాతానికి పైగా పెరగనున్నాయి. గతేడాది ఈ మందుల ధరల్లో దాదాపు 11 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది.

ఈ లిస్టులో COVID-19కి అవసరమైన వాటి నుండి ORS, disinfectants వంటి వరకు దాదాపు అన్ని మందులు ఉన్నాయి. దింతో మందుల ధరల పెరుగుదల ప్రజల బడ్జెట్‌పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది.



ఏప్రిల్ 1 నుండి పెరగనున్న మందుల లిస్ట్ :

పెయిన్ కిల్లర్స్: Diclofenac, Ibuprofen, Mefenamic acid, Paracetmol, Morphine

యాంటీ-టిబి మెడిసిన్: Amikacin, Bedaquiline, Clarithromycin, etc.

యాంటీకాన్వల్సెంట్స్: Clobazam, Diazepam, Lorazepam

విషప్రయోగంలో విరుగుడులు:Activated Charcoal, D-Penicillamine, Nalaxone, Snake venom antiserum

యాంటీబయాటిక్స్:Amoxicillin, Ampicillin, Benzylpenicillin, Cefadroxil, Cefazolin, Ceftriaxone

కోవిడ్-19 మందులు

రక్తహీనత మందులు: Folic Acid, Iron Sucrose, Hydroxocobalamin, etc.

పార్కిన్సన్స్ అండ్ డిమెన్షియా: Flunarizine, Propranolol, Donepezil

HIV మందులు: Abacavir, Lamivudine, Zidovudine, Efavirenz, Nevirapine, Raltegravir, Dolutegravir, Ritonavir మొదలైనవి.

యాంటీ ఫంగల్: Clotrimazole, Fluconazole, Mupirocin, Nystatin, Terbinafine, etc.

కార్డియోవాస్కులర్ మందులు: Dilitazem, Metoprolol, Digoxin, Verapramil, Amlodipine, Ramipril, Telmisarten, etc.

చర్మసంబందిత మందులు

ప్లాస్మా అండ్ ప్లాస్మా ప్రత్యామ్నాయాలు

యాంటీవైరల్ మందులు: Acyclovir, Valganciclovir, etc.

మలేరియా మందులు: Artesunate, Artemether, Chloroquine, Clindamycin, Quinine, Primaquine, etc.

క్యాన్సర్ చికిత్స మందులు: 5-Fluorouracil, Actinomycin D, All-trans retinoic acid, Arsenic trioxide, Calcium folinate, etc.

యాంటిసెప్టిక్స్ అండ్ క్రిమిసంహారకాలు:: Chlorohexidine, Ethyl Alcohol, Hydrogen peroxide, Povidine iodine, Potassium permanganate, etc.

హాలోథేన్, ఐసోఫ్లోరేన్, కెటామైన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వంటి మొదలైన సాధారణ మత్తుమందులు ఇంకా ఆక్సిజన్ మందులు.

అనేక మెడిసిన్ ధరల నియంత్రణ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు

భారతీయ మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న దాదాపు 6,000 ఫార్ములేషన్‌లలో దాదాపు 18 శాతం షెడ్యూల్డ్ డ్రగ్స్‌గా వర్గీకరించబడ్డాయి. ఈ వర్గీకరణ జాతీయ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ (NPPA)చే నిర్ణయించబడిన గరిష్ట రిటైల్ ధరతో అవి ధర నియంత్రణల పరిధిలోకి వస్తాయని సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, నివేదికల ప్రకారం కరోనరీ స్టెంట్‌లు ఇంకా మోకాలి ఇంప్లాంట్‌లతో సహా వివిధ వైద్య పరికరాలకు ధరల నియంత్రణలు పొడిగించబడ్డాయి.