బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గమనిక: మే 1 నుండి రూల్స్ చేంజ్.. ఇక చార్జీల మోత..

దేశంలోని ప్రముఖ బ్యాంకులు మే 1 నుండి కొన్ని మార్పులను చేయబోతున్నాయి. మీకు కూడా ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే, వచ్చే నెల నుండి రాబోయే మార్పులను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. అయితే ఈ బ్యాంకులు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఛార్జీలను మార్చబోతున్నాయి. ఈ లిస్టులో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్ పేర్లు ఉన్నాయి. తాజాగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏప్రిల్ 1 న రేట్లను మార్చింది. యెస్ బ్యాంక్ ఇంకా ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులు సేవింగ్స్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఛార్జీలను మే 1 నుండి మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. అంతే కాకుండా, సెలెక్ట్ చేసిన అకౌంట్స్ మూసివేయాలని కూడా రెండు బ్యాంకులు నిర్ణయించాయి. చెక్ బుక్, IMPS, ECS/NACH డెబిట్ రిటర్న్స్, స్టాప్ పేమెంట్ ఛార్జీలు సహా ఇతర సౌకర్యాల కోసం ఛార్జీలను సవరించాలని ICICI బ్యాంక్ నిర్ణయించింది.

ICICI బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ఈ మార్పులు మే 1, 2024 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. ICICI బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్ అన్యువల్ ఫీజును మార్చింది. మే 1వ తేదీ నుంచి పట్టణ కస్టమర్లకు అన్యువల్ ఫీజు రూ.200, గ్రామీణ కస్టమర్లకురూ.99 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డిడి లేదా పిఓ క్యాన్సల్ చేసినా లేదా కాపీ రీవాల్యుయేషన్ చేసినా రూ.100 చెల్లించాలి. IMPS లావాదేవీ గురించి మాట్లాడుతూ, ఒక్కో లావాదేవీకి రూ. 2.50 ఛార్జీగా రూ. 1000 చెల్లించాలి. ఆర్థిక కారణాల దృష్ట్యా ECS/NACH డెబిట్ కార్డ్ రిటర్న్‌లను రూ. 500 చెల్లించాలి.

ప్రైవేట్ రంగ యెస్ బ్యాంక్ కూడా మే 1 నుండి సేవింగ్స్ అకౌంట్ సర్వీసెస్ లో మార్పులు చేయబోతోంది. బ్యాంక్ కనీస యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ (AMB)ని సవరించింది. సేవింగ్స్ అకౌంట్ ప్రో మాక్స్‌కు గరిష్టంగా రూ. 1,000 ఛార్జీతో రూ. 50,000 AMB అవసరం. అయితే సేవింగ్స్ అకౌంట్ ప్రో ప్లస్, యస్ ఎసెన్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అండ్ యస్ రెస్పెక్ట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ రూ. 25,000 AMB అవసరం, గరిష్ట ఛార్జీ రూ. 750 ఉంటుంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ ఇంకా శాలరీ అకౌంట్ ఛార్జీలను కూడా సవరించింది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏప్రిల్ 1, 2024 నుండి ఈ నిబంధనలను మార్చింది.

డెబిట్ కార్డ్ ఫీజు: సంవత్సరానికి రూ. 200; గ్రామీణ ప్రదేశంలోని వారికీ సంవత్సరానికి రూ.99.

చెక్ బుక్స్: సంవత్సరానికి మొదటి 25 చెక్ లీవులకు ఎటువంటి ఛార్జీ లేదు; ఆ తర్వాత ఒక్కో చెక్కుకి రూ.4.

DD/PO ఫీజు: క్యాన్సల్, డూప్లికేట్ లేదా రీవాలిడేషన్ కోసం రూ. 100.

IMPS - outward: లావాదేవీలకు రూ. 1,000 వరకు ఛార్జీలు.

అకౌంట్ క్లోసింగ్: ఛార్జీలు లేవు.

డెబిట్ కార్డ్ పిన్ రీజెనరేషన్: ఛార్జీ లేదు.

డెబిట్ కార్డ్ డి-హాట్‌లిస్టింగ్: ఛార్జీ లేదు.

బ్యాలెన్స్ అండ్ వడ్డీ సర్టిఫికెట్లు: ఛార్జీ లేదు.

పాత డాకుమెంట్స్ పునరుద్ధరణ: ఛార్జీ లేదు.

సంతకం ధ్రువీకరణ : దరఖాస్తు/అక్షరానికి రూ. 100.

ఇంటర్నెట్ యూజర్ ID లేదా పాస్‌వర్డ్‌ని మళ్లీ జారీ చేయడం: ఛార్జీ లేదు.

బ్రాంచెస్ వద్ద అడ్రస్ మార్పు రిక్వెస్ట్ : ఛార్జీ లేదు.

స్టాప్ పేమెంట్ ఛార్జీలు: చెక్ కోసం రూ. 100 (కస్టమర్ కేర్ IVR అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఉచితం).

యాక్సిస్ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ టారిఫ్ స్ట్రక్చర్ అప్‌డేట్ చేసింది, దింతో సేవింగ్స్, సాలరీ అకౌంట్ కనీస బ్యాలెన్స్, అలాగే నగదు లావాదేవీల పరిమితులను ప్రభావితం చేస్తుంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ఈ కొత్త ఛార్జీలు ఏప్రిల్ 1, 2024 నుండి అమలులోకి వచ్చాయి.

యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ మార్పులు

సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ కోసం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ మార్చబడింది. గతంలో, యావరేజ్ త్రైమాసిక బ్యాలెన్స్ (AQB) రూ. 200,000 అవసరం. ఇప్పుడు, రూ. 200,000 యావరేజ్ ప్రతినెలా బ్యాలెన్స్ (AMB) అవసరం.

సవరించిన క్యాష్ ట్రాన్సక్షన్స్ పరిమితులు

ప్రైమ్, లిబర్టీ, ప్రెస్టీజ్ ఇంకా ప్రయారిటీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కోసం, ఇప్పుడు థర్డ్-పార్టీ క్యాష్ ట్రాన్సక్షన్స్లకు నెలకు రూ. 25,000 ఉచిత పరిమితి ఉంది. ఈ పరిమితిని మించితే కనీస ఫీజు రూ. 150తో వెయ్యికి రూ. 10.

ఉచిత క్యాష్ ట్రాన్సక్షన్స్ అకౌంట్ బట్టి మారుతుంది:

- ప్రైమ్/లిబర్టీ: మొదటి 5 లావాదేవీలు లేదా నెలకు రూ. 1.5 లక్షల వరకు.

- ప్రేస్టిజ్: మొదటి 5 లావాదేవీలు లేదా నెలకు రూ. 2 లక్షల వరకు.

- ప్రియార్టీ: మొదటి 7 లావాదేవీలు లేదా నెలకు రూ. 5 లక్షల వరకు.

యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ మార్పు :

- Easy & Equivalent Savings:రూ. 12,000

- ప్రైమ్/లిబర్టీ: రూ. 25,000

- ప్రేస్టిజ్: రూ. 75,000

- ప్రియార్టీ: రూ. 2 లక్షల

ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయిన యస్ బ్యాంక్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఛార్జీల షెడ్యూల్‌ను అప్‌డేట్ చేసింది. బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ఈ మార్పులు మే 1, 2024 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. అదనంగా, బ్యాంక్ కొన్ని అకౌంట్ రకాలను నిలిపివేసింది.

- సేవింగ్స్ అకౌంట్ PRO గరిష్టం: రూ. 50,000. నాన్-మెయింటెనెన్స్ కోసం గరిష్ట ఛార్జీ రూ. 1,000.

- సేవింగ్స్ అకౌంట్ ప్రో ప్లస్, యెస్ ఎసెన్స్, యస్ రెస్పెక్ట్: రూ. 25,000. నాన్-మెయింటెనెన్స్ కోసం గరిష్ట ఛార్జీ రూ. 750.

- సేవింగ్స్ అకౌంట్ PRO: రూ. 10,000. నాన్-మెయింటెనెన్స్ కోసం గరిష్ట ఛార్జీ రూ. 750.

- సేవింగ్స్ వాల్యూ, కిసాన్ SA: రూ. 5,000. నాన్-మెయింటెనెన్స్ కోసం గరిష్ట ఛార్జీ రూ. 500.

- My First YES: రూ. 2,500. నాన్-మెయింటెనెన్స్ కోసం గరిష్ట ఛార్జీ రూ. 250.

బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే :

- 100% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటె: ఛార్జీ లేదు.

- ఉండాల్సిన దానికి 50% కంటే ఎక్కువ ఉంటె : బ్యాలెన్స్ షార్ట్‌ఫాల్‌లో 5%.

- ఉండాల్సిన దానికి 50% లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటె : బ్యాలెన్స్ షార్ట్‌ఫాల్‌లో 10% (సేవింగ్స్ వాల్యూ కోసం 5%).

ATM అండ్ డెబిట్ కార్డ్ ఛార్జీలు

అన్యువల్ ఫీజు:

- ఎలిమెంట్ డెబిట్ కార్డ్: రూ. 299.

- ఎంగేజ్ డెబిట్ కార్డ్: రూ. 399.

- డెబిట్ కార్డ్‌ని ఎక్స్ప్లోర్: రూ. 599.

- రూపే డెబిట్ కార్డ్ (కిసాన్ అకౌంట్ కోసం): రూ. 149.

ATM ట్రాన్సక్షన్స్ ఛార్జీలు

భారతదేశంలోని ఇతర బ్యాంకు ATMలలో ప్రతి నెలా 5 లావాదేవీలు ఉచితం. ఆ తర్వాత ఒక్కో లావాదేవీకి ఫైనాన్సియల్ లావాదేవీలు రూ.21, నాన్ ఫైనాన్సియల్ లావాదేవీలకు రూ.10.