మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా.. ఏ కారు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుందో ఆలోచిస్తున్నారా..? ఏ బ్రాండ్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు..? మైలేజ్ కూడా రావాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా..? అయితే ఇవి ఉండేలా చూసుకోండి. మీరు తొందరపడి తీసుకునే కంటే ప్లాన్ చేసుకోండి. చాలా మంది కొత్త కారును కొనుగోలు చేయాలని కోరుకుంటారు. కానీ కారును కొనుగోలు చేసిన‌ తర్వాత వారు ఇబ్బంది పడటం లేదా డబ్బు వృథాగా భావించడం మొదలు పెడతారు. అందుకే ఈ కింది విష‌యాల‌ను గుర్తుంచుకోండి.

బ్రాండ్ కొత్త కారు(Brand New car)ని కొనుగోలు చేసే ముందు వీటిని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది మీ బడ్జెట్‌ను సెట్ చేయడం.. కారు పరిమాణాన్ని నిర్ణయించడం (How to chose car model) మొదలైనవి కూడా కలిగి ఉంటుంది. చాలా మంది సెకండ్ హ్యాండ్ కారు (Second hand Car)ను కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే వారు కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఇతర విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి.



బడ్జెట్‌: ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా సరికొత్త కారును కొనుగోలు చేసే ముందు బడ్జెట్‌ను రూపొందించండి. అలాగే ఇది మీ అన్ని అవసరాలను తీరుస్తుందా? సాధారణంగా, మేము ఎక్కువ ఫీచర్ల కారణంగా ఖరీదైన కారుని కొనుగోలు చేస్తాము, తరువాత వాటి అవసరం తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, మీ బడ్జెట్‌కు సరిపోయే అదే కారును కొనుగోలు చేయండి.



పార్కింగ్: పెద్ద మెట్రో నగరాల్లో తరచుగా పార్కింగ్ అనేది పెద్ద సమస్య, కానీ మీకు మంచి పార్కింగ్ స్థలం ఉంటే, మీరు ప్రీమియం సెడాన్ లేదా ఎస్‌యువీ కారు కోసం వెళ్లవచ్చు. కానీ మీ ఇంటి దగ్గర పార్కింగ్ సమస్య ఉంటే, అప్పుడు ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ కోసం వెళ్లాలి. హ్యాచ్‌బ్యాక్ కారును చిన్న ప్రదేశాల్లో సులభంగా మడవవచ్చు.

ఇంధ‌నం: కారు కొనడానికి ముందు, మీకు ఏ ఇంధనంతో కారు కావాలో లేదా మీరు ఎలక్ట్రిక్ కారు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో కూడా నిర్ణయించుకోవాలి. అసలే ఆకాశాన్నంటుతున్న పెట్రోల్ ధరలు ఎవరికీ కనిపించడం లేదు. అటువంటి పరిస్థితిలో, చాలా కంపెనీలు త్వరలో తమ CNG వేరియంట్‌లను పరిచయం చేయబోతున్నాయి. అదే సమయంలో, మూడవ ఎంపిక కూడా ఎలక్ట్రిక్ కారు కావచ్చు, కానీ ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ధర చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

పునఃవిక్రయం: ఏదైనా సరికొత్త కారును కొనుగోలు చేసే ముందు, ఆ కారు పునఃవిక్రయం విలువపై శ్రద్ధ వహించాలి, తద్వారా వినియోగదారు తన కారును విక్రయించినప్పుడల్లా, అతను గౌరవనీయమైన మొత్తాన్ని పొందుతాడు, తద్వారా అతను దానిని ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. లేదా ఎప్పుడైతే మరో కారును తీసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటే, పాత కారును విక్రయించడం వల్ల పెద్దగా నష్టపోనవసరం లేదు.

కారు నిర్వహణ: ఏదైనా సరికొత్త కారును కొనుగోలు చేసే ముందు, దాని నిర్వహణ గురించి ఆలోచించాలి లేదా దాని షెడ్యూల్ గురించి అడగాలి. ఆ తర్వాతే ఒప్పందం ముందుకు సాగాలి.