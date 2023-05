Heavy rains to continue for three more days: విదర్భ నుంచి తెలంగాణ, కర్ణాటక మీదుగా ఉత్తర తమిళనాడు వరకు కొనసాగుతున్న ఉపరితల ద్రోణి కారణంగా రాష్ట్రంలో మరో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే, ప్రాంతీయ వాతావ‌ర‌ణ విభాగం త‌న బులిటెన్ లో రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపింది. మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, సత్యసాయి, అనంతపురం జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు, కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండొద్దని విపత్తుల నిర్వ‌హ‌ణ‌ సంస్థ (APSDMA)హెచ్చరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంద‌ని తెలిపింది. కర్నూలు జిల్లాలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో శ్రీశైలం మల్లన్న సమీపంలోని వీధులన్నీ జలమయమయ్యాయి.

తెలంగాణ‌లోనూ..

తెలంగాణలోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రాజ‌ధాని హైదరాబాద్ లో వ‌రుస‌గా దంచి కొడుతున్న వాన‌ల‌తో చాలా ప్రాంతాల్లో వ‌ర్ష‌పు నీరు ప్ర‌వ‌హిస్తోంది. ప‌లు జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వ‌ర్షాలు కుర‌వ‌డంతో పంట‌లు తీవ్రంగా దెబ్బ‌తిన్నాయి.

బుధ‌వారం వాతావ‌ర‌ణ వివ‌రాలు ఇలా ఉన్నాయి..