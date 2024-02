తారు డ్రమ్ములో ఇరుక్కుపోయిన కూలీ.. మూడు రోజులు నరకం.. లోపలికి ఎందుకు వెళ్లాడబ్బా.. ? (వీడియో)

బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వలస కూలి తారు ఉన్న డ్రమ్ములో ఇరుక్కుపోయాడు. (A labourer trapped in a tar drum) బయటకు రాలేక మూడు రోజుల పాటు నరకం అనుభవించాడు. చివరికి రెస్క్యూ టీమ్ సాయంతో పోలీసులు అతడిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. (Man trapped in tar drum in Andhra Pradesh's NTR district) ఈ ఘటన ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జరిగింది.