టీడీపీకి జనసేన కౌంటర్.. రెండు స్థానాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించిన పవన్ కల్యాణ్..

టీడీపీకి జనసేన కౌంటర్ ఇచ్చింది (Jana Sena gave a counter to TDP). రెండు స్థానాల్లో తమ పార్టీ చేయబోతోందని ప్రకటించింది. చంద్రబాబు నాయుడికి ఉన్నట్టే తనకు కూడా ఒత్తిడి ఉందని చెబుతూ రాజానగరం, రాజోలు స్థానాలకు పవన్ కల్యాణ్ అభ్యర్థులను (Pawan Kalyan announces candidates for Rajanagaram and Rajolu seats) ప్రకటించారు.