బండ్ల గణేశ్ కు ఏడాది జైలు శిక్ష.. అసలు కేసు ఏంటంటే ?

సినీ నిర్మాత, కాంగ్రెస్ నాయకుడు బండ్ల గణేశ్ (Bandla ganesh) ఏడాది జైలు శిక్ష, రూ.95 లక్షల జరిమానా పడింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో ఒంగోలు కోర్టు ఈ మేరకు తీర్పు (Bandla Ganesh sentenced to one year in jail) వెలువరించింది.