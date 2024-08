అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం అచ్యుతాపురం సెజ్ లోని ఎస్సెన్షియా ఫార్మా కంపెనీలోని రియాక్టర్ పేలి 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే మరో 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మధ్యాహ్నం రియాక్టర్ పేలిన సమయంలో కంపనీలో దాదాపు 381 మంది పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే భోజన సమయంలో ఈ పేలుడు సంభవించడంతో ప్రమాద తీవ్రత ఈ స్థాయిలో వున్నా ప్రాణాపాయం తప్పింది.

సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. పేలుడు తీవ్రతకు పరిసర ప్రాంతాల్లోని భవనాల కిటికీలు, అద్దాలు పగిలిపోయాయి. మూడో అంతస్తులో రియాక్టర్ పేలడంలో గోడలు కూలి కార్మికులపై పడ్డాయి. ఇలా శిథిలాల కింద చిక్కుకుని కూడా కొందరు కార్మికులు మృతిచెందారు.

At least 2 people died and 18 were injured after an explosion in a reactor at the Escientia Pharma factory in the Atchutapuram Pharma SEZ in Anakapalli districtచిత్రాన్ని ఇక్కడ చూడండి

